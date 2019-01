O megaempresário indiano Mukesh Ambani, 61 anos, anunciou que lançará em breve um site de vendas on-line para concorrer com a Amazon e similares. Considerado o homem mais rico da Ásia, com uma fortuna estimada em 44,8 bilhões de dólares, ele é dono do grupo Reliance Industries, conglomerado que atua em segmentos como telecomunicações e exploração de petróleo.

