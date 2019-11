Últimas Homem mais rico do mundo, Jeff Bezos doa 98,5 milhões de dólares para ajudar moradores de rua

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2019

Fundação criada pelo dono da Amazon, Jeff Bezos, repassou valor para 32 entidades assistenciais em 23 estados americanos. Foto: Reprodução/Instagram Fundação criada pelo dono da Amazon, Jeff Bezos, repassou valor para 32 entidades assistenciais em 23 estados americanos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O fundador da Amazon e atualmente o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, anunciou na quinta-feira (22) que doou US$ 98,5 milhões para ajudar famílias sem-teto nos EUA. A fundação Bezos Day One informou que vai repassar o valor a 32 instituições de caridade em 23 estados americanos.

Segundo o comunicado da fundação, as entidades assistenciais foram escolhidas “pelo trabalho significativo e de grande impacto para fornecer abrigo e apoio a famílias jovens em comunidades de todo o país”.

Cada instituição receberá entre US$ 1,25 milhão e US$ 5,5 milhões.

A fundação foi criada por Bezos em 2018, e este é o segundo ano consecutivo que realiza a doação milionária. No ano passado, foram doados US$ 97,5 milhões para 24 organizações assistenciais americanas.

Fortuna de Bezos

Segundo a revista Forbes, que manteve Bezos como o homem mais rico do mundo em 2019, a fortuna do empresário alcançou US$ 131 bilhões (cerca de R$ 495 bilhões), e cresceu US$ 19 bilhões em um ano.

Bezos é dono da maior varejista online do mundo e é amplamente visto como um guru da administração, responsável pela ascensão meteórica da Amazon.

