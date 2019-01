Aos 113 anos, morre o homem mais velho do mundo no Japão

“Estamos tristes pela perda desta grande figura. Até ontem, ele estava como sempre, e faleceu com dignidade e sem causar nenhum problema”, disse sua neta Yuko em declarações reproduzidas por veículos de imprensa japoneses.

O ancião recebeu o recorde do Guinness por ser o homem mais velho do mundo no dia 10 de abril do ano passado. Masazo Nonaka nasceu em 25 de julho de 1905 em Ashoro, a mesma cidade na qual faleceu hoje. Sua esposa, Hatsuno, com quem teve cinco filhos, morreu em 1992.