Homem mata a namorada após ela falar o nome do ex-marido enquanto eles faziam sexo

Um homem de 24 anos admitiu ter matado sua namorada após ela falar o nome do ex-marido durante o sexo. Fidel Lopez ficou enfurecido com a situação e acabou matando Maria Nemeth, 31. Em seguida, ele utilizou diversos objetos cortantes para decepá-la, chegando a arrancar o intestino dela com as próprias mãos.

Em pânico, o criminoso não aguentou e ligou para a polícia. “Se apressem, minha namorada está no banheiro. Ela não está respirando. Ela vai morrer, cara. Venham rápido”, disse ele aos prantos no telefone. Depois que os agentes chegaram ao local, o jovem afirmou que estava fazendo “sexo selvagem” com a vítima quando ela acabou passando mal. Ele, no entanto, não resistiu e confessou o crime.

Acusado de assassinato e agressão sexual, Lopez está preso sem a possibilidade de pagar fiança. Os promotores estudam condená-lo à pena de morte. O caso aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos, em setembro do ano passado, mas só agora foi revelado.

Comentários