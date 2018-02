Um homem de 56 anos matou a companheira, de 49 anos, com um tiro cabeça e cometeu suicídio, após uma discussão, em Santa Maria. O caso ocorreu nessa segunda-feira. A mulher tinha cinco filhos, sendo dois deles com o autor do crime. De acordo com a Brigada Militar, o homem deixou um bilhete no qual relata que a motivação do assassinato foi traição.

