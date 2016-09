Homem mata mulher a facadas e foge com os dois filhos no Rio

Rosilângela da Silva Pinto, 31 anos, foi morta a facadas dentro de casa, no Rio. De acordo com parentes, o autor dos golpes foi o marido da vítima, Delmiro da Silva Soares, 55. Após cometer o crime, o acusado teria buscado os filhos do casal na escola – um menino de 10 anos e uma menina de 4 – e fugido levando as crianças. A Divisão de Homicídios da capital investiga o caso.

“Ele passou na casa da vizinha, disse que tinha acabado com a vida dela [Rosilângela] e avisou que ia fugir. Ninguém sabe para onde ele foi. Estamos muito preocupados com as crianças”, diz Luciana Pinto, irmã da vítima.

Segundo Luciana, Soares desenvolveu um histórico de agressão ao longo dos 13 anos em que viveu com Rosilângela. O casal já dormia em quartos separados. Apesar das agressões, Rosilângela não deixava a casa porque se recusava a abrir mão do imóvel. De acordo com vizinhos, eles discutiam com frequência.

“Ela fez vários registros por agressão na delegacia e uma vez até fez exame de corpo de delito. Ele já tinha tentado matar ela. Às vezes, ela precisava estar acompanhada da polícia para conseguir entrar em casa”, conta Luciana.

Rosilângela trabalhava como empregada doméstica. Soares já prestou serviços como pintor, mas está desempregado. Ele era o responsável por cuidar das crianças enquanto a mulher trabalhava.

A Polícia Civil afirma que foi instaurado um procedimento para apurar a morte de Rosilângela. “Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias e a autoria do crime”, diz a corporação, em nota. (AG)

