Um homem foi morto com um espeto após uma discussão com um vizinho, no início da madrugada deste domingo (04), na rua Professor Clemente Pinto, no bairro Medianeira, na Zona Sul de Porto Alegre.

Segundo a Brigada Militar, a discussão teria sido motivada por conta de um som alto. O assassino foi preso. Os nomes do agressor e da vítima não foram divulgados.

