Homem morre ao sair de bar no entorno da Arena do Grêmio

Um homem morreu próximo da Arena do Grêmio, em Porto Alegre, nesta quinta-feira (20). O caso ocorreu por volta de 17h30, poucas horas antes do jogo entre Uruguai e Japão, pela Copa América, no estádio tricolor. Conforme o delegado que atendeu a ocorrência, Guilherme Gerhardt, os indícios são de que o óbito ocorreu por mal súbito e a polícia descarte ato criminoso.

Gerhardt relatou ao O Sul que a vítima teria saído de um bar cambaleando. Na sequência, o nariz do homem começou a sangrar e ele caiu no chão, há aproximadamente 4 metros do estabelecimento comercial. As informações foram transmitidas à polícia por populares que afirmaram terem testemunhado os fatos.

O homem foi identificado como Marcio Silva da Silva, de 37 anos. A perícia já atuou e liberou o local.

