Homem morre ao ter carro atingido por árvore

Um autônomo de 27 anos morreu instantaneamente ao ter o seu carro atingido pela queda de uma árvore em Piracicaba (SP). De acordo com um amigo que testemunhou a tragédia, a vítima estava preocupada com um vendaval que ocorria na cidade e então decidiu procurar uma vaga mais segura no estacionamento do prédio onde morava, sendo atingido quando manobrava o veículo.

Deixe seu comentário: