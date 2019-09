Um homem identificado como Micael Machado Pereira, de 31 anos, morreu após colidir o carro que conduzia contra um poste no final da madrugada deste sábado (28), em Caxias do Sul. O acidente aconteceu por volta das cinco horas da madrugada.

No local do acidente ficaram marcas de frenagem há pelo menos 100 metros da colisão. Com o impacto, o motor do veículo se desprendeu da estrutura do carro. A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

