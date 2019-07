O Comando Rodoviário da Brigada Militar encontrou um homem morto em um veículo completamente destruído na vegetação, próximo a ponte de acesso a Manoel Viana. Segundo a perícia, o acidente aconteceu durante a madrugada e o motorista teria perdido o controle do carro e saído da pista, caindo na mata. O caso aconteceu no KM 363 da RSC 377, e, de acordo com a direção em que o carro caiu, acredita-se que ele trafegava sentido Alegrete/Manoel. A identidade da vítima não foi revelada. Deixe seu comentário: