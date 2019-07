Para vencer uma aposta, um homem de 34 comeu uma lagartixa e acabou morrendo dez dias depois após contrair uma infecção por salmonella. O caso aconteceu na Austrália.

O caso aconteceu no Natal do ano passado, mas só veio a tona hoje (02). David Dowell tinha três filhos. De acordo com a família, o homem começou a “apodrecer” de dentro para fora. Ele foi encaminhado para o hospital após se sentir mal. Ele não respondeu aos tratamentos e faleceu.

Deixe seu comentário: