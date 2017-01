Um homem de 43 anos morreu após receber uma descarga elétrica enquanto pintava o telhado de uma casa no bairro Gressler, em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, no sábado (14).

A vítima, identificada como Dinilson dos Santos, levou o choque ao se encostar em uma chapa metálica do telhado, energizada por um fio de luz, conforme o Corpo de Bombeiros.

