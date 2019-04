Homem morre após troca de tiros com policiais em lanchonete de Porto Alegre

Um tiroteio ocorrido em uma lanchonete acabou com a morte de um homem na noite do último domingo (31), na zona norte de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, dois bandidos chegaram em uma motocicleta atirando contra o estabelecimento que fica no bairro Sarandi da capital. Dois policiais militares à paisana estavam jantando no local e reagiram ao ataque.

Durante a troca de tiros, um dos homens que estava na moto morreu no local e o outro fugiu a pé. Os policiais não se feriram. A investigação busca descobrir os motivos que levaram a dupla a atirar contra a lanchonete.

Deixe seu comentário: