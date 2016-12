Homem morre apÃ³s um raio cair no meio de um campo de futebol

Um homem morreu depois que um raio caiu no meio de um campo de futebol, em Aguiarnópolis, região norte do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado no início da noite desta quinta-feira (22). No momento, dezenas de pessoas estavam no local participando de uma partida de futebol.

A polícia informou que o tempo estava fechado e caía uma chuva fina, quando o raio atingiu o local. Algumas pessoas foram atingidas pela descarga elétrica e caíram no gramado, inclusive Cleocy Cosmo dos Santos, 37 anos. Ele foi o único que ficou desacordado.

Segundo a PM, o homem chegou a ser levado para um posto de saúde, mas não resistiu. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal de Tocantinópolis.

