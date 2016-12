Um homem morreu após ser atropelado por um veículo roubado, na noite de terça-feira (20), no bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A vítima, que não teve a identidade revelada, foi atingida por um Renault Duster enquanto caminhava.

O carro, que havia sido roubado minutos antes do acidente, conforme a Brigada Militar, caiu em um valão. Os bandidos fugiram.

