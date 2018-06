O auxiliar de limpeza Nestor Cláudio Parodes Vargas, 50 anos, morreu ao ser atropelado por uma viatura da Brigada Militar em Porto Alegre, na tarde de segunda-feira. Segundo a EPTC, o acidente aconteceu no corredor de ônibus da avenida Salvador França próximo à esquina com Mário Antunes da Cunha, no bairro Petrópolis.

