Homem morre carbonizado após ficar preso pelo cinto de segurança dentro do carro

Um homem morreu carbonizado depois que o veículo que ele conduzia capotou. A vítima não conseguiu deixar o carro porque ficou presa pelo cinto de segurança depois do acidente.

Segundo testemunhas, Adenilton Teles pedia ajuda para se soltar do cinto de segurança, mas as chamas se alastraram e tomaram o veículo, impossibilitado que fosse retirado. A Polícia Rodoviária Federal está cuidando do caso e vai investigar as causas do acidente, que aconteceu próximo ao município de Maracás, região sudoeste da Bahia.

