Homem morre dentro de casa em Gravataí e polícia suspeita de homicídio ou latrocínio

Um homem foi encontrado morto dentro de casa em Gravataí na tarde deste sábado (28). Vizinhos acionaram a polícia após estranharem que não havia movimentação na casa da vítima, que funcionava como um pequeno comércio da região. A residência da vítima Geraldo Prediger, de 62 anos, fica na Rua Lisboa, no bairro Parque Garibaldino.

Quando a polícia entrou na casa, se deparou com o local revirado e com marcas de sangue pelo chão. A suspeita é de que a vítima tenha entrado em luta corporal com algum agressor, pois estava com ferimentos no corpo também. Moradores testemunharam não ter ouvido nenhum barulho durante a madrugada. O caso ainda vai ser investigado, mas a suspeita é de que tenha ocorrido um latrocínio – roubo seguido de morte.

