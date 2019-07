Homem morre em acidente de motocicleta na BR-386, em Estrela

Um acidente no município de Estrela, na BR-386, resultou na morte de um homem. O fato ocorreu no km 358 da via, próximo do km 359. A Polícia Rodoviária Federal atende a ocorrência.

Conforme a PRF, um homem à cavalo tentou cruzar a via, cortando a frente de uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, com placas de Bom Retiro do Sul. Com o choque, a moto tombou e o motociclista não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com os policiais, há indícios de que um terceiro veículo também tenha atropelado o condutor da moto. Ele tinha 32 anos e era morador de Bom Retiro do Sul.

O terceiro automóvel que teria se envolvido no acidente, não permaneceu no local. O homem que montava o cavalo ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital de Estrela. Ele ainda não teve a identidade divulgada. O animal veio a óbito.

Não houve bloqueio no trânsito.

Deixe seu comentário: