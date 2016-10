Homem morre em acidente entre carro e carreta na BR-472, em Três de Maio

Um homem morreu, na madrugada deste (08), em um acidente no quilômetro 135 da BR-472, em Três de Maio, no Noroeste do Estado. A vítima conduzia um Uno, com placas de Santa Rosa, que invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra uma carreta, com placas de Cruz Alta.

O homem não portava documentos, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O motorista do caminhão teve ferimentos leves. A carreta tombou e a carga de milho transportada pelo veículo ficou espalhada sobre a pista. O trânsito foi interrompido na rodovia.

