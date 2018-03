Homem morre em acidente na BR-386, em Fontoura Xavier

Um homem de 53 anos morreu em um acidente no início da tarde deste sábado (17) no quilômetro 258, da BR-386, em Fontoura Xavier.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor de um Fiat Uno com placas de Santa Maria, que trafegava no sentido Capital-interior, perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária. O veículo em que estava colidiu frontalmente contra um caminhão de Horizontina, que vinha no sentido oposto. O condutor do caminhão não ficou ferido.

O motorista era o único ocupante do Uno. Em consulta à documentação do veículo, a PRF constatou que o licenciamento estava vencido.

