Homem morre em BH vítima do primeiro acidente fatal com patinete elétrica no País

O empresário Roberto Pinto Batista Júnior, de 43 anos, morreu na noite deste sábado (07) após um acidente com uma patinete elétrica em Belo Horizonte. Este é o primeiro acidente fatal envolvendo patinete elétrica registrado no País.

Roberto caiu da patinete em uma rua do centro da capital mineira, bateu a cabeça em um bloco de concreto e teve traumatismo craniano. Ele trafegava em uma ciclovia no momento do acidente.

Segundo a secretaria de Saúde de Belo Horizonte, Roberto teve duas paradas cardiorrespiratórias enquanto ainda estava caído na rua e foi reanimado no local do acidente. Atendido por uma ambulância, ele foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital João XXIII, mas não resistiu aos ferimentos.

O engenheiro eletrônico deixa dois filhos.