Homem morre em colisão de caminhão e caminhonete na BR-386, em Montenegro

Na noite desta segunda-feira (15), um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão na BR-386, em Montenegro, no Vale do Caí, deixou uma vítima fatal. A colisão ocorreu no km 418 da rodovia, no sentido capital-interior.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem, de 57 anos, era morador de Triunfo e conduzia a caminhonete. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

O fluxo de veículos não sofre alteração no trecho. A faixa da direita está bloqueada e a equipe da PRF aguarda a chegada da perícia e da Polícia Civil. O condutor do caminhão, de 52 anos, não ficou ferido.

