Homem morre em colisão entre carro e caminhão em Passo Fundo

Um acidente ocorrido em Passo Fundo, norte do Rio Grande do Sul, resultou na morte de um homem. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, no final da tarde desta quarta-feira (29), um veículo Peugeot/207, com placas de Passo Fundo, colidiu frontalmente com um caminhão, com placas de São Marcos. A colisão resultou na morte do condutor do carro.

A PRF informou que o acidente aconteceu no km 282 da BR-285. A vítima fatal estava sozinha no automóvel e ainda não foi identificada. O motorista do caminhão não se feriu. O trânsito em meia pista no local.

