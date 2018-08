Homem morre em colisão na BR-116

Um homem morreu, na noite de sábado, após uma colisão frontal na BR-116, em Novo Hamburgo. O acidente aconteceu por volta das 22h30min, no km 233 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem conduzia uma Chevrolet S10, no sentido Ivoti, quando teria perdido o controle do veículo e invadido a pista contrária, colidindo contra um caminhão, de Santa Maria do Herval.

