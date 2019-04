Homem morre entre colisão de carro e moto na RS-020, em Gravataí

Durante a madrugada desta terça-feira (02), um homem morreu na colisão envolvendo um carro e uma moto na RS-020, em Gravataí. O acidente ocorreu por volta da 1h, na altura do km 2 da rodovia.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, um veículo com placas de Cachoeirinha e uma moto com placas de Gravataí, trafegavam em sentidos contrários e bateram de frente. O motociclista, identificado como Gilberto da Vara, 34 anos, morreu no local.

No automóvel estava apenas o condutor, que não se feriu. A perícia já foi realizada e o trânsito está liberado no local.

