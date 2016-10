Homem morre esfaqueado após agressão a casal gay

Um homem de 30 anos morreu depois de ser agredido durante uma briga em um bar onde estava com o marido, em Mato Grosso do Sul. Eles discutiram com três rapazes que começaram a tirar fotos do casal, segundo informações do boletim de ocorrência.

A testemunha disse para a polícia que convivia maritalmente com a vítima há 14 anos. O homem não soube confirmar quais dos três suspeitos desferiram os golpes de faca na vítima, mas disse ter visto um deles com a arma na mão. Depois das agressões, os suspeitos fugiram e a vítima foi socorrida até um hospital, onde morreu. (AG)

Comentários