Notas Brasil Homem morre esfaqueado em prédio ao reclamar de som alto

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2019

Um homem morreu depois de ser esfaqueado no domingo (29) em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o vizinho dá golpes de faca contra Helenildo Alves dos Santos, de 37 anos. Parentes da vítima contaram que ela foi reclamar do barulho do vizinho.

