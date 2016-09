Homem, mulher e bebê são atacados com ácido dentro de casa

Um homem de 38 anos, uma mulher de 25 e um bebê de 2 meses foram atacados com ácido dentro de casa no bairro de Paripe, em Salvador, na Bahia. A mulher suspeita de cometer o crime já foi presa. Segundo informações das autoridades locais, as vítimas deram entrada no Hospital do Subúrbio logo após o ataque.

Motivação desconhecida.

A suspeita, de prenome Patrícia, teria invadido a casa e jogado o ácido contra o casal, que estava com o bebê no colo, segundo informações passadas por testemunhas. Ainda não há informações sobre a motivação do ataque. O homem e a mulher feridos foram identificado como o casal Fábio Santos Silva e Adriana Pereira Borges.

Detenção.

A polícia não soube informar se o bebê é filho de ambos. Também não há informações sobre o estado de saúde dos três. Após o ataque, segundo a Polícia Militar, a suspeita tentou fugir, mas foi detida por familiares das vítimas e, em seguida, presa por policiais militares. O caso será investigado pela polícia.

