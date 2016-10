Homem paga a conta do supermercado de uma mulher e recebe 500 dólares dela de agradecimento

O americano Kasey Simmons, 32 anos, trabalha como garçom em um restaurante no Estado do Texas (EUA) e recebeu uma folga inesperada de seu chefe. Para aproveitar o dia, ele foi ao supermercado fazer algumas compras e notou uma mulher que estava “muito triste”.

Sensibilizado com a situação, Simmons não só ajudou a mulher, como também pagou por suas compras. Ele conta que ela não queria aceitar o pagamento de 17 dólares, mas ele insistiu muito e ela deixou.

Os dois se despediram e o garçom retornou ao trabalho no dia seguinte. Naquela noite, uma família entrou e pediu o item mais barato do cardápio: uma água aromatizada. Eles rapidamente deixaram o restaurante, mas não antes de deixar uma gorjeta de 500 dólares em uma conta que não chegou a custar 1 dólar. Eles também deixaram uma nota: “Em um dos dias mais tristes do ano, o aniversário de três anos da morte do meu pai, você deixou o dia da minha mãe muito melhor”.

Simmons disse que quer conhecer a família e agradecê-los por sua incrível generosidade.

