Homem pede a padre para se confessar e rouba igreja

Uma igreja católica localizada no Setor 1, em Ariquemes (RO), no Vale do Jamari, foi roubada na última quarta-feira (13). Conforme a Polícia Militar (PM) o suspeito procurou pelo padre na paróquia para se confessar, mas se aproveitou para roubar R$ 500 da igreja. A PM realizou buscas pelo infrator com as características repassadas pelo padre, mas ele não foi localizado.

