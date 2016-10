Homem pede ajuda no Facebook para encontrar seu cachorro, mas acaba recebendo o animal errado

O galês Luke Neville mora em uma pequena cidade chamada Culburra, conhecida especialmente por ser um ótimo local para a prática do surfe. Luke e seu irmão, Nivelle, que se mudaram para o município há apenas um ano, ficaram arrasados após descobrirem que a pug dos dois, Bella, havia sumido.

“Estávamos tomando café quando a porta da frente aberta e ela deve ter saído”, contou Luke ao BuzzFeed News. “E então começamos a busca”. Após mobilizar o bairro inteiro, e todos os amigos no Facebook, Luke chegou um dia em casa e encontrou uma surpresa: um cachorro também da raça pug. Mas, o mais bizarro de tudo, é que não se tratava de Bella.

Um amigo de Luke viu anúncio de que um pug havia sido encontrado, então pensou se tratar de Bella. “Eu voltei da casa após uma busca por ela, e pensei que se tratava de Bella, mas então comecei a acariciá-la e percebi que algo estava errado”, relatou Luke.

Luke, ao entrar em contato com o canil local, então descobriu que outro pug havia sumido no mesmo dia, e que um animal com as descrições de Bella estava no local. Após conseguir recuperar sua cachorra, Luke entrou em contato com os donos do outro pug, que foram até a sua casa buscá-lo.

