Homem pede divórcio duas horas depois do casamento só porque a esposa colocou um vídeo da cerimônia na internet

Um noivo na Arábia Saudita pediu o divórcio somente duas horas após o casamento depois de sua esposa usar o Snapchat durante a cerimônia. Segundo explicou o irmão da noiva ao jornal local Okaz, havia um contrato pré-nupcial que impedia a mulher de compartilhar imagens da celebração. Revoltado após ver que a companheira não havia honrado com o acordo, o homem não pensou duas vezes e pediu o divórcio.

Existia um acordo pré-nupcial entre minha irmã eu seu noivo de que ela não poderia usar aplicativos de mídias sociais como Snapchat, Instagram ou Twitter para postar ou enviar fotos dela. Estava incluído no acordo e era obrigatório. Lamentavelmente, minha irmã não cumpriu com o acordo e usou o Snapchat para compartilhar fotos da cerimônia de casamento com suas amigas, resultando na decisão chocante do noivo de cancelar o seu casamento e pedir o divórcio”, declarou o irmão.

A decisão do noivo, contudo, pareceu não agradar a família da esposa e causou uma grande tensão entre os dois lado, segundo reportou Okaz. A família da jovem acusou o homem de injustiça, afirmando que o acordo indevido, enquanto a família do noivo rebateu dizendo que ele está em seu direito de pedir a separação.

