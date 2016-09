Homem pelado invade a sessão de fotos da formatura de uma moça e estraga todo o momento

Uma jovem de 17 anos levou um susto enquanto estava posando para as fotos em comemoração à sua formatura no ensino médio dentro de um rio. O ensaio acabou sendo invadido por um homem, que decidira nadar nu com um cachorro no local.

Jillian Henry postou as fotos no Twitter registrando a cena insólita e as imagens se tornaram virais na internet. “Eu postei e fiquei animada quando recebi centenas de favoritos. Então fui nadar e o celular ficou fora de serviço por algumas horas e já eram milhares [de favoritos]. Nunca pensei que bombaria tanto”, disse.

A cena foi registrada em Eugene, nos Estados Unidos.

