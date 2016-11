Homem perde aposta sobre eleição e é obrigado a tatuar o rosto de Donald Trump em seu corpo

Dois amigos que não conseguiam se entender quando o assunto é política decidiram fazer uma aposta. O resultado dela acabou sendo uma tatuagem de Donald Trump.

Os americanos Zach Cobert e Matt Fulton são melhores amigos. O problema é que o primeiro apoiou o democrata Bernie Sanders nas eleições presidenciais americanas e o segundo foi de Donald Trump. Eles fizeram uma aposta. Venceria quem apostasse no candidato certo no fim das eleições. Quem perdesse, teria de justamente tatuar a foto do político ganhador.

Cobert fez questão de pagar a aposta e ainda fez um vídeo ao vivo no Facebook para provar. “Essa tatuagem virou um marco na minha vida e, um dia, espero que o presidente eleito dê um autógrafo nela”, ressaltou.

