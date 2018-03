Homem precisa amputar o pé após infecção de bactéria devoradora de carne

O professor Raul Reyes, de 26 anos, está se recuperando depois de ter amputado um pé por causa de uma infecção causada por uma bactéria devoradora de carne. O caso aconteceu em fevereiro de 2018 no Texas, Estados Unidos.

Embora tivesse achado muito estranho ter acordo em uma manhã comum com os pés inchados, Raul e sua esposa, Joseline Reyes, não ficaram preocupados: “Nós achamos estranho, mas eu imaginei que tudo ficaria bem e fui para o trabalho”, contou ao BuzzFeed News.

Continuou com sua rotina de trabalho mesmo com pé inchado

Então, o homem continuou com sua rotina de trabalho mesmo com pé inchado. Contudo, após alguns dias começaram a aparecer algumas bolhas no local e as dores ficaram tão intensas que ele passou a usar muletas para se locomover, isso porque apoiar seu peso no pé infectado era muito doloroso.

Apesar de todas as dores, Raul continuava a acreditar que o ferimento seria curado naturalmente. De acordo com ele, jamais havia passado em sua cabeça que aquilo poderia colocar sua vida em risco.

“Nós encaramos a situação apenas como um caso de pé inchado. Usamos remédios como água quente, sais de banho e vinagre de maçã”, contou sobre os tratamentos caseiros que ele realizou.

Depois de três dias desde o início do inchaço, o rapaz notou que sua meia estava molhada. Quando ele retirou, notou seu pé estava coberto por bolhas amarelas e havia pus e sangue saindo das feridas.

Ao tentar limpar a região, Raul acabou colocando muita pressão e uma das bolhas de sangue acabaram estourando. “A minha pele foi arrancada e ficou apenas um buraco. Eu contei o que aconteceu para a minha esposa e nós dois começamos a surtar”.

No dia seguinte, ele decidiu ir a uma clínica para que as feridas fossem drenadas. Contudo, assim que viram o pé dele disseram que não poderia fazer nada e ele deveria ir ao pronto-socorro pois aquilo que estava em seu pé era uma bactéria devoradora de carne.

Quando chegou no hospital, Raul foi informado pelos médicos que ele estava com uma infecção bacteriana causada pela fasciíte necrosante, e que se não fosse tratada com urgência ela poderia se espalhar para outros lugares.

Após fazer raio-X e exames de sangue, os especialistas disseram que a cirurgia era a única maneira de remover a infecção. “Eles achavam que estava apenas no exterior do meu pé, então eles disseram que tentariam salvar o máximo possível. Mas falaram que, se a infecção se mostrasse mais profunda, eles teriam que amputar o meu pé. Eu estava tremendo e chorando do choque”, disse Raul.

Devido a gravidade da inflamação, os cirurgiões tiveram que amputar o pé de Raul para evitar que bactéria entrasse na corrente sanguínea. “Eu acordei rodeado por médicos me dizendo que eles sentiam muito e que eles tentaram tudo o que podiam”, revelou.

Ainda não se sabe como o homem pegou a infecção, mas as bactérias comedoras de carne podem ser encontradas na água suja e podem entrar no corpo por meio de um corte ou ferida aberta.

“Eles me perguntavam se eu entrei em contato com água suja ou se entrei em lagos ou rios. Eu não cheguei nem perto de nada disso – eu estava apenas vivendo a minha vida normalmente em casa”, afirmou o professor.

O jovem deixou um conselho para todas as pessoas após sua trágica experiência: “Cuide de suas feridas, porque elas podem ser perigosas. Não esperem como eu esperei. Os médicos disseram que se eu não tivesse dado entrada no hospital quando entrei, eu provavelmente estaria morto no dia seguinte”.

