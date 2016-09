Homem processa a Samsung após seu celular explodir no bolso da calça e o deixar com queimaduras na perna

Um americano está processando a empresa sul-coreana Samsung depois que um smartphone Galaxy Note 7 explodiu em seu bolso, deixando-o com queimaduras severas em uma das pernas.

Pouco dias após o lançamento do Note 7, em setembro, a Samsung anunciou um recall mundial do aparelho por problemas na bateria que poderia explodir. A empresa emitiu uma nota dizendo que tomou conhecimento do incidente com o americano, identificado como Jonathan Strobel, 28 anos, que pede uma indenização de cerca de 48 mil reais.

Uma foto mostra o homem sendo atendido após a explosão do aparelho em seu bolso.

Entre as alegações do caso, o processo diz que a vítima ficou “em choque e com dores extremas por causa de seus ferimentos” e que o aparelho “poderia criar um risco de ferimento aos seus usuários”. A Samsung, no entanto, não comentou as acusações.

O incidente aconteceu no último dia 9, no Condado de Palm Beach, na Flória (EUA).

Segundo uma comissão de defesa do consumidor dos Estados Unidos, já houve 92 relatos de modelos do aparelho que tiveram suas baterias com problemas, deixando 26 pessoas feridas. (AG)

