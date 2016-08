Homem que afirma ter nascido há 145 anos diz que seu único desejo é morrer

Um homem chamado Sodimejo, um só nome como muitos de seus compatriotas, assegura que nasceu no dia 31 de dezembro de 1870 em Sragen, uma região oriental da Indonésia, e como prova apresenta seu documento nacional de identidade, informou a imprensa local.

Desencanto.

Se for confirmado oficialmente sua data de nascimento, o que seria a pessoa mais velha do mundo só deseja aos 145 anos de idade uma coisa: morrer. “Eu só quero morrer”, assegurou Sodimejo, conhecido como Mbath Gotho, que há três meses não pode se movimentar, precisa de ajuda para comer e conta que sua única distração, além de seus pensamentos, é o rádio.

A vista não permite a este javanês assistir televisão. Ele nasceu no ano seguinte da inauguração do Canal de Suez e no mesmo ano em que se aboliu na Indonésia o sistema de cultivos forçados, pelo qual os camponeses eram obrigados a trabalhar em plantações do governo colonial holandês dois meses por ano.

Testemunha da história.

Sodimejo veio ao mundo quando ainda existiam as Índias Orientais Holandesas, viveu o despertar nacional, a Segunda Guerra Mundial, a independência (1945), a era Sukarno (1945-1965), o regime de Suharto (1967-1998) e a nova etapa democrática. O possivelmente homem mais velho do mundo tem seu túmulo preparado desde 1992. Segundo o Guinness World Records, o homem mais velho do mundo ainda vivo é Israel Kristal, de Haifa, que nasceu na Polônia em 15 de setembro de 1903.

Comentários