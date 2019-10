Homem que atropelou ciclistas em 2011 na capital é condenada pela Justiça

O acusado de atropelar ciclistas no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, em 2011, foi condenado nesta quarta-feira (02), a 12 anos e nove meses de prisão. Ricardo José Neis teve a prisão decretada pela Justiça, após o Ministério Público levar um recurso ao STJ, que permitiu a execução provisória da pena.

Em 2016 Neis já havia sido condenado pelo Tribunal do Júri por 11 tentativas de homicídio e cinco lesões corporais, com possibilidade de recorrer em liberdade. Em dezembro de 2018, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJ) manteve a pena, mas sem execução da sentença. No recurso, o MP ainda acrescentou que mesmo com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa, Neis foi flagrado dirigindo na BR-101, em Osório, em agosto deste ano.

Em 2011, um grupo de ciclistas, que integrava o movimento Massa Crítica, foi atropelado na esquina das ruas José do Patrocínio e Luiz Afonso, no bairro Cidade Baixa, na Capital. Na ocasião, pelo menos 15 pessoas ficaram feridas.

