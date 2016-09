Homem que comia gatos de rua vai preso

Um homem que decidiu incorporar gatos de rua à sua dieta foi capturado pela polícia e será levado à Justiça pelo crime de “maus-tratos aos animais. Segundo as autoridades, os vizinhos denunciaram sentir mau cheiro na casa onde o indivíduo vivia e a polícia foi ao lugar para verificar.

“Come-gato”.

Ao chegar ao imóvel do “come-gato”, como o indivíduo está sendo chamado, a polícia Ambiental e Ecológica o prendeu após confessar que recolhia os felinos de rua para transformar em refeição. A polícia ainda encontrou nos fundos da casa peles e partes dos animais. O crime foi flagrado em uma casa do pequeno município de Amagá, no departamento de Antioquia, na Colômbia. No país, não existe a proibição para o consumo de carnes de gato, cavalo ou cachorro, mas maus-tratos aos animais é crime. Ainda não foi descoberto se o homem consumia os bichanos por gosto ou por necessidade. (AG)

