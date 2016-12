Homem que conduzia caminhão furtado morre em acidente na BR-386, em Nova Santa Rita

Um homem que conduzia um caminhão furtado, com placas de Bento Gonçalves, morreu em um acidente no quilômetro 429, da BR-386, em Nova Santa Rita. O veículo saiu da pista e capotou por volta das 14h, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O motorista transitava no sentido Capital-interior quando perdeu o controle do veículo. Em consulta aos sistemas, os policiais verificaram que o caminhão havia sido furtado poucas horas antes, em Porto Alegre.

Bombeiros foram acionados para a retirada do corpo, que ainda não foi identificado. A ocorrência foi registrada na polícia judiciária de Canoas.

