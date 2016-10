Homem que corria em seu carro para chegar a tempo ao funeral da irmã é parado pela polícia, mas acaba ganhando uma carona ao explicar a situação

O americano Mark Ross dirigia apressado por uma rodovia para estar ao lado da sua família no momento do funeral e do enterro de sua irmã, Eliza Fletcher, 15 anos, que morreu em um acidente de carro, até ser parado por um policial. Ross ficou sabendo do falecimento da irmã e tentava chegar na casa de sua família o mais rápido possível. Ele estava no banco do passageiro quando o carro que era conduzido por seu amigo foi parado por uma viatura policial.

O policial levou o amigo de Ross sob custódia, e deixou o homem sem condução para ir até o funeral. Foi nesse momento que o sargento David Robison chegou no local. “Eu expliquei para o policial que a minha irmã havia morrido e que precisava encontrar a minha mãe o mais rápido possível. Eu comecei a chorar e ele viu a sinceridade do meu choro. Ele se aproximou e começou a rezar por mim e pela minha família”, disse.

Robison acabou levando Ross até a casa da família, em sua própria viatura. “Eu realmente agradeço este homem. Ele me deu esperança.” O caso aconteceu no Estado de Michigan, nos Estados Unidos.

