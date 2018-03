Homem que decepou as mãos da namorada e tentou matá-la é condenado a 17 anos de prisão em São Leopoldo

O juiz da 1ª Vara Criminal de São Leopoldo, José Antônio Prates Picolli, presidiu, na terça-feira (27), o julgamento, pelo Tribunal do Júri, de Elton Jones Luz de Freitas. Acusado de tentativa de homicídio triplamente qualificado, o réu tentou matar a sua namorada, Gisela Santos de Oliveira, com diversos golpes de facão e decepou as mãos e o pé direito da mulher.

O crime ocorreu no início da noite do dia 2 de agosto de 2015, no bairro Vicentina, no município do Vale do Sinos, quando Gisela tentou terminar o relacionamento de sete anos do casal. Após quase dez horas de julgamento, os jurados consideraram o réu, sob o cenário da violência doméstica, culpado pela tentativa de matar a ex-companheira.

O juiz sentenciou o agressor a 17 anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado. O criminoso está preso e não poderá apelar em liberdade. Segundo a denúncia, após discutir com Gisele, Elton a trancou no quarto e, mediante o uso de um facão, com 39 centímetros de lâmina, tentou matá-la, desferindo inúmeros golpes em seu corpo.

Os ferimentos causaram lesões de natureza gravíssima. Além da face, couro cabeludo e membros inferiores esfaqueados, Elton ainda lesionou de forma cruel os braços direito e esquerdo de Gisele, bem como o pé direito, resultando na imediata amputação de membros.

Durante o ato cruel contra a vítima, o réu dizia: “Morra, sua desgraçada”. O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no fato de a vítima noticiar e reiterar o comportamento violento de seu ex-companheiro. Elton estava inconformado com o fim da relação.

Conforme a denúncia do Ministério Público, o crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa de Gisele, que não esperava tal ato cruel de violência. A vítima foi socorrida por vizinhos, que evitaram a sua morte chamando o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela se fingiu de morta enquanto esperava o socorro. Gisele foi operada de emergência e internada na UTI.

