Homem que dormia embaixo de um caminhão é atropelado e acaba morrendo

Um homem de 44 anos morreu após ser atropelado por um caminhão enquanto dormia embaixo do veículo no bairro do Castelo Branco, em João Pessoa, na Paraíba. A vítima estava internada no Hospital de Emergência e Trauma da capital paraibana, onde deu entrada recentemente. No local, ele passou por procedimentos de urgência, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Tragédia.

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o homem estava dormindo encostado no pneu do veículo, quando o motorista do caminhão ligou o motor, arrancou e acabou atropelando a vítima. O motorista contou ao Samu que não sabia que o homem estava dormindo embaixo do caminhão. (AG)

