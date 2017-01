Homem que ficou preso por 4 meses condenado por exploração sexual de crianças e adolescentes, assume em Brasília como deputado federal

Condenado a doze anos de prisão por estupro de vulnerável, coação e exploração sexual de adolescentes, o suplente de deputado Nelson Nahim (PSD-RJ) tomou posse na Câmara dos Deputados. Ele é o irmão mais velho do ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (PR).

Nahim assume a vaga no lugar do deputado Indio da Costa (PSD-RJ), que se licenciou do cargo para comandar a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação na gestão Marcelo Crivella (PRB).

O deputado chegou a ficar preso 4 meses, de junho a outubro do ano passado, no âmbito do processo que ficou conhecido como “Meninas de Guarus”, conduzido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele foi solto graças a um habeas corpus concedido pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski, que o autorizou a recorrer em liberdade.

Comentários