Homem que fraudava retirada de veículos do Detran é preso

A Polícia Civil prendeu um homem que fraudava a retirada de veículos do depósito do Detran. Durante as investigações, os policiais identificaram dois envolvidos no esquema. Um deles ainda está foragido. A dupla é responsável pela tentativa e retirada de diversos veículos em Porto Alegre, Canoas, Canguçu e Passo Fundo.

Os homens utilizavam documentos falsos e criavam autos de restituição com assinaturas falsificadas de delegados da polícia. Ao todo, três veículos que haviam sido sequestrados em operação de combate à lavagem de dinheiro em 2017, foram retirados ilegalmente. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (12) e o homem foi levado para procedimentos e encaminhado ao presídio.

