Homem que implantou órgão sexual artificial diz que está fazendo sucesso com as mulheres

O homem que se tornou famoso mundialmente após receber um pênis biônico e perder a virgindade aos 44 anos, afirma que recebe muitas propostas de mulheres interessadas em fazer sexo com ele. “Recebo muitas mensagens de mulheres perguntando se eu não estou interessado em fazer sexo com elas. Elas ouviram falar do meu ‘pênis biônico’ e querem ‘testá-lo’”, conta Mohammed Abad. “Ficam muito intrigadas e acham que posso fazer amor por horas”, acrescenta.

No entanto, ele diz que, apesar de ter interesse em algumas ofertas, não tem condições de aceitar os convites. O motivo? O trabalho. “Tenho estado muito ocupado. Trabalho 14 horas por dia, todos os dias, e quando chego em casa estou cansado demais para fazer sexo.”

Comentários