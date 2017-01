Homem que matou cinco pessoas em aeroporto nos Estados Unidos atuou na guerra do Iraque

O ex-militar norte-americano Esteban Santiago, que nessa sexta-feira matou a tiros ao menos cinco pessoas e feriu outras oito no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, no Estado da Flórida (EUA), sofria de estresse pós-traumático após participar da guerra do Iraque em 2010 e 2011.

A informação foi fornecida à imprensa por um irmão de afirmou a uma agência de notícias que Esteban passou por tratamento psicológico. Nascido nos Estados Unidos, Esteban morava no Alasca. Ele foi preso após o atentado.

