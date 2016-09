Homem que roubava condomínios de luxo e estuprava mulheres foge da cadeia

Acusado de invadir condomínios de luxo no Rio, roubar e estuprar as mulheres que estavam nas residências, um homem de 34 anos fugiu do presídio Nilton Gonçalves, na Bahia, onde estava custodiado.

Segundo a polícia, o criminoso invadia as mansões entrando pelas matas ao fundo dos condomínios, amarrava os moradores e estuprava as mulheres na frente da família. Ele foi preso com vários pingentes que roubou das vítimas e usava como troféu. Três mulheres reconheceram os acessórios.

O homem foi reconhecido como responsável por nove roubos e quatro estupros registrados no intervalo de três dias. Ele é suspeito de outros cinco casos na região.

